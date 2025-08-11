¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿ÆüÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤¬°ì¸þ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£º£½Õ¡¢8»þ14Ê¬¤ËÈÖÁÈ³«»Ï¤È¤¤¤¦¡È´ñºö¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¸þ¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬¡Ä ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÈÍ­Ì¾ÇÐÍ¥¡É¤È¤Ï¡©¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÊ¿Æü¤Î¸áÁ°8»þ¤Ï¡¢³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤¬°ìÀÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£NHK¤Ï2010Ç¯¤Î¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×°Ê¹ß¡¢Ä«¥É¥é¤Î³«»Ï»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Æü