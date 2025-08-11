ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÍ£°ì¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1968Ç¯¤Î¥á¥­¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬8·î10Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÆþ±¡Àè¤ÎÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á76»î¹ç½Ð¾ì¡¢75ÆÀÅÀ¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤ä»²±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ç¤Ï¶¯²½¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á