¿¼Ìë¤«¤éÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë·§ËÜ¸©¡£·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢11Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ç¡¢Ê¿Ç¯8·î¤Î±«ÎÌ¤ÎÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë370.5¥ß¥ê¤Î±«¡Ê´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¡Ë¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê¹ë±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹ë±«¤Ë¡©ÍýÍ³¤Ï¡¢Çß±«¤¬Éü³è¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎóÅç¤Ë¤«¤«¤ëÁ°Àþ¤À¡£¤³¤ÎÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÂ³¤±¡¢Âçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ­Ï¿Åª¤Ê¹ë±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ï