¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç·î¤Ë1²ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤Ö¡¢2025Ç¯7·î¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¿Íµ¤¥é¥¤¥¿¡¼µ­»ö¥Ù¥¹¥È10¤Ï¡©¢£¥é¥ó¥­¥ó¥°Âè10°Ì¡ã¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ìµ¤Ì£¡ä¸åÄÉ¤¤¤¬¿É¤¯¤Æ¡Ä1ÆüÃæ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡×¤Ã¤Æ¼§ÀÐ¤ß¤¿¤¤¡ª²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡© Ê¸¡¦¤ß¤Á¤Ï¤é¾¬»ÒÊÔ½¸¡¦¤­¤Ê¤³¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥áÈþÂè9°Ì¡ã¼«ÂðÍÑ¤ÎÎ¹¹ÔÅÚ»º¡ä¤¤¤Ä¤âÍ¾Ê¬¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¦¥Á¤À¤±¡©