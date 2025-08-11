夏休み、なつやすみ！子どもたちにとっては楽しみな長期休暇ですが、ママたちにとっては予定をどう立てるか、悩ましい時期でもありますよね。そこで、「ママスレクト」とママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」では、「夏休みのご予定は？」というアンケート調査を実施。33,866人のママたちから寄せられた回答をもとに、今年の夏休みの予定を紹介します。さまざまなライフスタイルや家族構成が垣間見える結果となりました。「