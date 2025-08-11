2025年8月11日の『徹子の部屋』に藤あや子さんが登場。24歳下の夫と2匹の保護猫との日々を語ります。そこで今回藤さんがペットの老いについて獣医さんに聞いた『婦人公論』2022年5月号の記事を再配信します。*****保護猫きょうだいとの暮らしぶりをツイッターやブログなどで発信している藤あや子さん。「（2匹は）ペットではなく、家族」と言う藤さんが心配なのは、今後のこと。さまざまな疑問について獣医師の片川優子さんに聞き