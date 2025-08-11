児童館というと絵本やおもちゃなどが用意されていて小さな子どもたちが遊ぶ施設というイメージがあるかもしれない。だが、昨今では中高生の居場所づくりのための児童館が増えているという。そこには不登校の子もいれば、学校終わりに遊びに立ち寄る子や勉強をしにくる子もいる。東京都豊島区立の「中高生センタージャンプ東池袋（以下ジャンプ」もそんな中高生向けの児童館のひとつ。いったいどのような施設か取材した