¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµ­Ç°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦º«¹×±¹¼Ë¡¢Éã¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼¡Ë¤¬Éü³è¤À¡£¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥É¡¼¥ë¤Ê¤É£Ç£±ÇÏ¤â½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿£²£³Ç¯¤Ë¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤Î£²Ãå¡£¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó£²Ãå¤Ê¤É½Å¾Þ£´ÅÙ¤Î£²Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é¼ÂÀÓÅª¤Ë¤â¾å°Ì¤À¡£É¨³¸¡Ê¤·¤Ä¤¬¤¤¡Ë¹ü¤ÎÃ¦±±ÊÊ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤¬Ã¡¤­£³ÁöÌÜ¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç