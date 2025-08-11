◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）前走のクイーンＳで頭差の２着だったココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）。直線の内で一瞬追い出しを待たされる場面もありながら、最後は目を見張る伸びで追い込んだ。あと一完歩あれば差し切っていた内容に、手綱を執っていた北村友一騎手も「本当にいい馬。結果を出せず申し訳ない」と痛恨の面持ち。ダービージョッ