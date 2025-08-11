°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤Ç¤­¤Î¤¦10Æü¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦11Æü¡¢½÷À­¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °¨ÎÉ»Ô³÷À¸Ä®¤Ç8Æü¡¢µ­Ï¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð¤ÎÎ¢»³¤¬Êø¤ì¡¢½»Âð1Åï¤ÈÁÒ¸Ë2Åï¤¬Á´²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Åö»þ¡¢²È¤Ë¤¤¤¿60Âå¤ÎÊì¿Æ¤È30Âå¤Î¼¡½÷¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30Âå¤ÎÄ¹½÷¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¡¢10Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢¸½¾ì¤Î¤¬¤ì¤­¤Î²¼¤«¤é½÷À­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Çµß½õ