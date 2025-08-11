５人組お笑いグループ・超新塾のタイガー福田が１０日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、中学時代の同級生だったという有名俳優の名前を明かした。この日のゲストはオダギリジョー。福田は、中学時代の同級生だったといい、卒業後、オダギリが米国に留学することが決まり、「１９歳のときに、大阪に住んでいたときがあって、その時に喋ることがあって。彼がアメリカに行く前。映画の関係の仕事をしたいから留学するって言ってた