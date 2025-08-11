JRÀçÀÐÀþ¤Ç¡¢Ìë¹ÔÎ×»þÎó¼Ö¡Ö²÷Â®¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¦¤ß¤«¤¼¹æ¡×¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²÷Â®¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¦¤ß¤«¤¼¹æ¡×¤ò±¿Å¾JRÅìÆüËÜÅìËÌËÜÉô¤Ï2025Ç¯8·î8Æü¡¢ÀçÀÐÀþ¤ÇÌë¹ÔÎ×»þÎó¼Ö¡Ö²÷Â®¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¦¤ß¤«¤¼¹æ¡×¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£JRÀçÀÐÀþ¤Î205·ÏÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍâ21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÄÂÎÀìÍÑ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÀçÀÐÀþ¤Î¤¢¤ª¤ÐÄÌ¡ÁÎ¦Á°»³²¼´Ö¤ò1±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÏÄÌ¶Ð·Á¤Î205·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£¹Ô¤­¤ÎÅÓÃæ±Ø¤Ç