◇コミュニティー・シールドクリスタルパレス2―2（PK3―2）リバプール（2025年8月10日英国・ロンドン）イングランド・スーパー杯に相当するコミュニティー・シールドがロンドンのウェンブリー競技場で行われ、昨季FA杯覇者のクリスタルパレスが90分を終えて2―2で突入した同プレミアリーグ王者リバプールとのPK戦を3―2で制し、初優勝した。クリスタルパレスのMF鎌田大地はダブルボランチの一角で先発。右膝を痛めて前半2