アイドルグループ「Baby’z Breath」（ベイビーズブレス、通称ベビブレ）の熊本美和がスポニチ東京本社でインタビューに応じ、新曲「ガラスのダイス」への思いを語った。グループの爽やかなイメージを覆すクールな楽曲は何をもたらしたのか。パフォーマンスを通して向き合った“新たな自分”と、その表現の裏にある葛藤を明かしてくれた。（「推し面」取材班）「今回はすごくクールな曲が来たな」。それが、新曲「ガラスのダイ