2025年8月8日、韓国メディア・ソウル経済によると、韓国人の間で国内旅行に対する不満の世論が広がる中、この夏、江原道の主要観光地で宿泊費の高騰が相次いでいる。宿泊業界によると、春川のあるペンションでは、最大4人宿泊可能な客室を9日から1泊で予約した場合（アプリ利用）、代金は140万ウォン（約15万円）となっている。江陵のホテルも同時期、同条件で約110万ウォンとしている。洪川のホテルは予約プラットフォームを使っ