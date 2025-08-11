Medical DOC監修医が若年性アルツハイマーのなりやすい人の特徴・なりにくい人の特徴・初期症状などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「若年性アルツハイマーの原因」はご存知ですか？発症しやすい人の特徴も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：秋谷 進（東京西徳洲会病院小児医療センター） 1999年、金沢医科大学卒業。金沢医科大学研修