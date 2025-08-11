朝一番の生ぬるい水道水を飲むと食中毒になる──？夏真っ盛りの2025年7月末ごろから、こんな「体験談」がXで話題になっている。同様のエピソードが集まったほか、「水道水でもおなか壊すのか...」「知らなかった」などと驚く声も出ている。実際はどうなのか。医師は取材に対して「本邦の水道水は世界でもトップレベルの安全性が保たれています。ですので、むやみに恐れる必要はない」と説明しつつ、一部の特殊な条件下では食中毒