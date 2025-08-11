日本テレビの番組「サンデーPUSHスポーツ」では、昨季初のゴールデン・グラブ賞を受賞。華麗な守備と勝負強いバッティングで大活躍している吉川尚輝選手の特集を行いました。◆吉川選手の活躍の原点は「田んぼノック」岐阜県羽島市に3人兄弟の末っ子として生まれ、兄の影響で4歳から野球を始めた吉川選手。甲子園に出場経験のある父・好さんとの日々の特訓が今の活躍につながっていました。その特訓とは実家の裏にある田んぼでのノ