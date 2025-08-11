食楽web ●食楽webのライターたちが見つけた夏に贈りたい、お取り寄せしたい伝統と進化が詰まった涼味の逸品5品をご紹介します。 老舗のひんやり和菓子『三秀堂』の「くずバー」 1951年創業の『三秀堂』は、神奈川県平塚市で70年以上続く和菓子店。創業時は煎餅屋としてスタートし、現在は三代目店主が店を継ぎ、名物の串団子や草餅などを今も毎朝手作りしています。 同店が「若い世代にも和菓子をも