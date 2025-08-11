チャンピオンシップ（イングランド実質2部）が開幕し、第1節が行われた。シェフィールド・ウェンズデイは昨季降格したレスター・シティのホームグラウンドに乗り込んだが、この試合でサポーターたちが大胆な抗議行動に出ている。原因は昨季から続くクラブの財政危機の深刻化だ。英『Daily Mail』によれば、ここ数カ月の間、選手やスタッフへの給与が期日通りに支払われていないなどの事態が起きている。これによりEFLから次のよう