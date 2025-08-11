ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢£±£±ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤ÎÅìËÌ¤ÎÅ·µ¤ ¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡ÏÁ°Àþ¤¬¡¢²ÚÃæ¤«¤éÅì¥·¥Ê³¤¡¢ËÜ½£¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤Ï£±£²Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìËÌÆîÉô¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ