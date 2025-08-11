相続問題と聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか。多くの人は、「財産がたくさんある家に起こるトラブル」というイメージを持っていると思います。何億円もの財産を巡って親族が骨肉の争いを繰り広げる――などと考えがちです。しかし、実態は大きく異なっていて……。本記事では、長岡FP事務所代表の長岡理知氏が、父の遺産を巡り泥沼の「争族」に発展した一家の事例から、相続問題の根本原因に迫ります。※相談者の了承を