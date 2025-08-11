＜LuckyFes’25＞2日目、HILLS STAGEのトリを務めたのは、2年連続出演の冨岡愛だ。◆ライブ写真丘の上にあるHILLS STAGEは、日が落ちて幻想的な雰囲気に。バンドメンバーによるロマンティックなオープニングセッションが、この空間をさらに特別なものにさせた。そして、富岡が登場。「LuckyFes、盛り上がっていくよー！」とフレンズ（LuckyFes来場者）に投げかけながら、まず「アイワナ」を歌い届けた。これは愛なのか、恋なのか、