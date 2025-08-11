毎日本当に暑くて、台所に長居するのが苦痛……！それでも夏休み中は子どものお昼を用意せざるを得ない……。そんなかたにお届けしたい、山本ゆりさんの〈レンチンお助けレシピ〉。ひき肉、調味料を混ぜて、なすをIN。ふんわりとラップをしてレンチン1回すれば完成の、超お手軽麻婆なす丼です。食欲がないときにもぴったりのうま辛味なので、お好みに合わせて辛さを調節してみてください♪『麻婆なす丼』のレシピ材料（2人分）合