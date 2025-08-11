上位争いが大混戦のJ１が再開。２位で中断期間に入っていた鹿島アントラーズは８月10日、首位再浮上を懸けアウェーでFC東京に挑んだ。雷による中断を伴う120分間の壮絶な戦いを制した６日の天皇杯ラウンド16・アビスパ福岡戦から中３日。鬼木達監督はスタメン５人を入れ替えて重要な一戦に向かった。FC東京も中断前の浦和レッズ戦を競り勝って自信を深めており、強度の高い入りを見せたが、鹿島としては手堅い守備で跳ね返し