¹­Åç¸©Ê¡»³»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¤Ò¤­Æ¨¤²¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢£³£°ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¡»³»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£°¡Ë¤Ï£¹Æü¸á¸å£¸»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡»³»Ô¿ÀÊÕÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë£·£¹ºÐ¤Î½÷À­¤ò¤Ï¤Í¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½÷À­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï£±£°Æü¡¢Ê¡»³ËÌ½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¡ÖÆ°Êª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤