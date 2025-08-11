昨年１０月、米人気リス「ピーナツ」とアライグマ「フレッド」が狂犬病の疑いで、ニューヨーク州環境保全省（ＤＥＣ）によって殺処分となり、全米を揺るがす騒動となった。飼い主がＤＥＣを相手取って、１０００万ドル（約１４億７８００万円）の損害賠償請求訴訟を起こした。米紙ニューヨーク・ポストが先日、報じた。米国で最も有名なリスの殺処分により、ニューヨーク州は途方もない金額の和解金を支払うことになる恐れがあ