¢¡£Æ£Á¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ë¥É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹£²¡½£²¡Ê£Ð£Ë£³¡½£²¡Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê£±£°Æü¡¦¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡ËÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬£Ð£ËÀï¤ÎËö¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òÇË¤ê½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤ÏÀèÈ¯¤â±¦É¨ÉÕ¶á¤òÄË¤á¡¢Á°È¾£²£¹Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë½êÂ°¤Î£Í£Æ±óÆ£¹Ò¤Ï¸åÈ¾£²£¶Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾£´Ê¬¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¿·²ÃÆþ£Æ£×¥¨¥­¥Æ¥£¥±¤¬±¦Â­¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾£±£µÊ¬¤Ë£Æ£×