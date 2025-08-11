モデルの安座間美優（あざま・みゅう）が１１日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムで「久しぶりに美容室へスッキリ！綺麗になって嬉（うれ）しい髪も伸びてきた」とツヤ髪のミディアムヘアを披露。６月２４日には第１子出産を報告しており、出産報告後初の近影を公開し「３連休ですね！みなさんいかがお過ごしですか？暑いので体調には気をつけてくださいね」と呼びかけた。この