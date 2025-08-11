【新華社横浜8月11日】横浜市で8日から開かれている戦争の加害パネル展で9日、明治大学の山田朗教授が講演し、日本は戦争の加害責任に向き合い、歴史修正主義のまん延を警戒し、軍国主義の復活を阻止しなくてはならないと呼びかけた。同展は市民団体「記憶の継承を進める神奈川の会」が、第2次世界大戦中で日本が行った加害の歴史などに焦点を当て、2016年から毎年開催している。今年は15日までの期間で南京大虐殺や731部隊、