NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、8月17日（日）放送予定の第31話「我が名は天」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK徳川家治（眞島秀和）の体調が崩れ、田沼排除の流れが加速しそうな気配が……。「べらぼう」なぜ田沼意次（渡辺謙）は徹底的に排除された！？理由を江戸幕府の政治理念から考察【前編】「待たせたな！」平蔵（中村隼人）も