[8.10 J1第25節 町田 2-0 神戸 Gスタ]前節で首位に立っていたヴィッセル神戸は今節、クラブ史上初のJ1リーグ戦5連勝で勢いに乗るFC町田ゼルビアに0-2で敗れ、一気に3位転落となった。試合後、キャプテンのDF山川哲史は「強度とか球際で戦える両チームというなか、シュートを打たれたシーンでボールホルダーに寄せ切れていなくて、逆に相手はゴール前でしっかり寄せ切ってシュートを打たせないところができていた。そういったとこ