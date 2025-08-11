マリナーズのカル・ローリー捕手は10日（日本時間11日）、本拠地T-モバイルパークでのレイズ戦に「2番DH」で先発出場。初回裏の第1打席に3試合連発となる今季45号アーチを放った。本塁打と打点部門でトップに立つローリーは、現在負傷者リスト入りしている2位アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）との差を8本塁打に広げた。また、捕手の最多本塁打記録では“伝説的捕手