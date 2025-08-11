米国の人工知能（ＡＩ）半導体企業エヌビディアとＡＭＤが中国での半導体販売収益の１５％を政府に支払う協約を締結したと英フィナンシャル・タイムズが１０日に報道した。同紙はこの日、両社が中国市場への輸出許可を保証される条件としてこのように合意したと関係者と政府官僚の話として伝えた。報道によると、エヌビディアは中国専用チップ「Ｈ２０」の販売収益の１５％を、ＡＭＤも「ＭＩ３０８」の販売収益の１５％を米国政府