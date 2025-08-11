ロシアのプーチン大統領が、ロシア軍に志願入隊してウクライナ戦争に参加して戦死した米中央情報局（ＣＩＡ）副局長の息子に勲章を授与した。８日（現地時間）、米ＣＢＳニュースは複数の情報筋を引用し、プーチン大統領が６日、ロシアとウクライナ間の停戦仲介のためにロシアを訪問した米特使スティーブ・ウィトコフ氏に「レーニン勲章」を手渡したと報じた。プーチン大統領はこの勲章を、ＣＩＡデジタルイノベーション担当副局長