「強烈なデビュー。孫興慜（ソン・フンミン）の時代が本格的に始まった」。米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）は１０日、ホームページをロサンゼルスＦＣのＦＷ孫興慜（３３）で飾り、「ロサンゼルスＦＣ入団３日目にアジア最高のサッカースターがシカゴの満員の観客の前でデビュー戦を行った。まばたきする間に『風の街』（シカゴ）に向かった彼は突破してＰＫを獲得し、同点ゴールを引き出した。アウェーのファンが