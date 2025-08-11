徳島市の阿波おどりは１１日に開幕する。期間中、屋外演舞場に加え、舞台公演やおどりロードなどで演舞が繰り広げられる。１５日まで。◇阿波おどりに魅せられ、高知県四万十町から徳島市に移住した若者がいる。会社員の喜多航太郎さん（２７）で、高い技量を持つ「有名連」の娯茶平（ごぢゃへい）に所属。「お客さんと一体になって踊りたい」と開幕を心待ちにしている。埼玉県桶川市出身。地方で仕事をしたいという思いから