Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤ÎÈï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¾®ÀÐËÜÂ¼Ä®¤Ç¡¢10Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤¹¡£½»Âð¤Î²£¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¡¢ÅÚº½¤¬½»Âð¤Ë²¡¤·´ó¤»¡¢¤Ò¤µ¤·¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£½»¿Í¤ÏÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£