植物を上手に育てる人を緑の指の持ち主と言うけれど、はたしてこの人は何色の指を持っていたのだろう。安房直子の作品に触れるたび、そんな疑問が胸にわく。彼女が遺（のこ）した数々の童話は、頭で考えたというよりも、もともと宙に漂っていた何かを、特別な光彩を宿した指で摘みとった産物であるように思えてならないのだ。作為を感じないが故、そのファンタジー世界は純度が高い。そこは人間の善悪や幸不幸を超越した完全なる