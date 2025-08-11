チャールズ・ウィリアムズ『ライオンの場所』（横山茂雄訳、国書刊行会）天沢時生『すべての原付の光』（早川書房）キム・チョヨプ『惑星語書店』（カン・バンファ訳、早川書房）言葉のインフレーションが止まらない。ＳＮＳのタイムラインを流れ落ちる無数のテキスト、ＹｏｕＴｕｂｅの配信、切り抜き、ＬＬＭ（大規模言語モデル）によって際限なく読まれ加工され生成されるｎ次情報。言葉はかつてなく大量に遍在し、消費され、