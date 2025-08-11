『わたしはあかねこ』（⽂溪堂）よりお話を聞いた人サトシン絵本作家1962年新潟県⽣まれ。広告制作プロダクション勤務の後、専業主夫、フリーのコピーライターを経て絵本作家に。代表作に『うんこ！』（絵・⻄村敏雄／⽂溪堂）、『ま、いっか！』（絵・ドーリー／えほんの杜）、『でんせつの きょだいあんまんを はこべ』（絵・よしながこうたく／講談社）など。親⼦のコミュニケーション遊び「お