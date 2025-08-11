イチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）らが背負った背番号「５１」の永久欠番入りを受け、愛弟子であるマリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（２４）が１０日（日本時間１１日）に思いを明かした。記念セレモニーが行われた９日（同１０日）の本拠地・レイズ戦では２打席連発となる２２号２ラン＆２３号ソロを放つなど、師匠が見守る?御前試合?で大活躍したロドリゲス。この日行われた会見ではイチ