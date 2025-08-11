お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんが１１日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。結婚した女優の二階堂ふみのことを「社長」と呼んでいることを明かした。番組冒頭にＭＣの谷原章介から「カズさん。結婚おめでとうございます」と祝福されると、カズレーザーは「私事で時間を頂戴して恐悦でございます」と頭を下げた。二階堂のどんなところに惹かれたかと聞かれると