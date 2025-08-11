日向坂46、二期生・金村美玖&小坂菜緒がWセンターを務める15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）の新アーティスト写真が11日に公開された。【写真】逸材ぞろい…！日向坂46の新メンバー五期生一覧今作は二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品振りのWセンターを採用。Wセンターは、6thシングルぶり二度目の表題曲センターとなる金村と、八度目の表題曲センターとなる小坂が務める。テ