人気アニメ「クレヨンしんちゃん」に登場する、サラリーマンの野原ひろし。持ち家に車、専業主婦の妻、そして2人の子ども…多くの人が一度は憧れた「理想の家族像」です。 では、年収450万円という現実的な収入で、この暮らしは実現できるのでしょうか？ 本記事では、手取り額の計算から生活費のシミュレーション、実現している家庭の工夫まで、わかりやすく解説します。読み終える頃には、自分の家庭でも