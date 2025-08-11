モテる男性は、女性の気持ちを察するのが上手なもの。では、女心を分かっている男性は女性に対してどのような振る舞いをしているのでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者の意見をもとに、「『この人、女心を分かってる！』と思われる男性の振る舞い」を紹介します。【１】女性が言う前に、トイレ休憩のタイミングを作ってくれる。「向こうが行くならついでに私も…と言いやすい」（２０代女性）と、女性は自分からトイレに行きた