◆米大リーグドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場。リーグ最多タイ４１号となる初回先頭アーチ含む２安打１打点１盗塁の活躍を見せたが、最終９回の絶好機を生かせなかった。サヨナラの絶好機に立ちはだかったブ軍の２３歳新人左腕フルーハテ