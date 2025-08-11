中学校の部活動を学校から地域へ移す「地域移行」が、全国で本格的に進んでいる。休日の指導を教員ではなく、地域住民や民間の指導者が担う仕組みだが、見逃せないのが「誰が子どもを教えるのか」という問題だ。「オリンピック選手を育てたコーチも素晴らしいですが、その競技を"楽しい"と思わせた最初のコーチこそ、日本の宝なんです」そう語るのは、様々な地域の有識者会議で部活動改革に関わってきた大阪体育大学の土屋裕睦教授