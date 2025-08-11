女性に寄り添ったフィットネスシューズを展開するryka（ライカ）から、2025年夏の新作「NEVER QUIT 2（ネバークイット2）」が登場しました。ダンスやスタジオエクササイズに対応した高機能シューズは、軽量性・クッション性・デザイン性の3拍子がそろった優秀モデル♡ポップなカラー展開で、足元から気分を上げてくれそうな一足です。 エクササイズを軽やかにサポート 新作「NEVER QUIT 2