私（ユミ、40代）は夫（サトシ、40代）と小学生、中学生の子どもと4人で都内に住んでいます。私の両親は遠方に住んでおり、義両親は都内在住です。私の父（テツヤ、70代）と母（リエ、60代）は親戚付き合いが多く、持ちつ持たれつが当たり前。しかし最近、母が面識のない義実家側の親戚にタダか格安でお米を手配してほしいと頼むなど、信じられないお願いをしていました。私が母に義実家へ迷惑をかけるなと怒っても「イヤなら断れ